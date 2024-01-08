08 января 2024, 10:49
«Люди видят, что их не бросили». Жители Климовска поблагодарили Андрея Воробьева
Жители Климовска поблагодарили губернатора Воробьева за неравнодушие
Жительницы микрорайона Климовск в Подольске, где случилась коммунальная авария, оставившая без отопления многие дома, поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку. После встречи, которую глава региона провел с жителями, одна из участниц призналась: люди чувствуют, что их не бросили наедине с проблемой.
«Нам всем спокойно от того, что вы здесь. <…> Люди видят, что их не бросили. Спасибо вам большое», — обратилась женщина к Андрею Воробьеву.
Реклама
Стоявшая рядом девушка присоединилась к благодарностям.
За ночь тепло вернули примерно в 35 домов. В течение дня 8 января планируется восстановить отопление в 95% многоэтажек. Пострадавших из-за аварии жильцов освободят от коммунальных платежей за отопление за январь.
Волонтеры передали мерзнущим жителям обогреватели и пледы.
Подольск
Андрей Воробьев
Коммунальные аварии
Реклама
Реклама