Эксклюзив 08 января 2024, 10:49 «Люди видят, что их не бросили». Жители Климовска поблагодарили Андрея Воробьева Жители Климовска поблагодарили губернатора Воробьева за неравнодушие

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Жительницы микрорайона Климовск в Подольске, где случилась коммунальная авария, оставившая без отопления многие дома, поблагодарили губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку. После встречи, которую глава региона провел с жителями, одна из участниц призналась: люди чувствуют, что их не бросили наедине с проблемой.

«Нам всем спокойно от того, что вы здесь. <…> Люди видят, что их не бросили. Спасибо вам большое», — обратилась женщина к Андрею Воробьеву.

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Стоявшая рядом девушка присоединилась к благодарностям.

За ночь тепло вернули примерно в 35 домов. В течение дня 8 января планируется восстановить отопление в 95% многоэтажек. Пострадавших из-за аварии жильцов освободят от коммунальных платежей за отопление за январь.

Волонтеры передали мерзнущим жителям обогреватели и пледы.