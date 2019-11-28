«Люди, смотрите под ноги!» Или как кость мамонта нашли в Подмосковье

Обычный рабочий день обернулся для машиниста бульдозера Мирзаяна Шайхутдинова необычной находкой и общением с сотрудниками музея. Мужчина растаскивал по дороге песок, когда под его машину попала кость, похожая на останки мамонта.

«Я работаю машинистом бульдозера. Работаем сейчас на М5 — реконструкцию производим. Из-под отвала бульдозера вывалился кусок песка, в нем вот этот фрагмент был», — рассказал «360» Шайхутдинов.

Мужчина вышел из машины, чтобы убрать «камень». Он пытался его отодвинуть, но в этот момент корка из песка осыпалась, и рабочий увидел крупную кость.

По словам машиниста, песок им привозят из карьера в Люберецком районе. Рабочие его растаскивают по дороге и глубоко не копают, поэтому останки вряд ли могли быть именно в земле. Это была не первая находка Шайхутдинова, поэтому он быстро сориентировался, что нужно сделать дальше и позвонил в Люберецкий краеведческий музей.

Источник фото: телеканал «360»

«Связался с музеем, отправил им в WhatsApp фотографии», — отметил рабочий. Машинист нашел кость днем 27 ноября, а вечером уже передавал ее представителю музея.

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«Как выяснил наш сотрудник, он (Шайхутдинов — прим.ред.) работает по всей стране, во многих местах, во многих областях. Ему ни один раз подобные находки, и какой-то монетный клад и еще что-то попадалось. То есть он внимательно смотрит, что у него в ковше. Он проявляет такое историческое сознание, я бы сказала», — отметила методист и экскурсовод Татьяна Гордеева.

Она рассказала, что музей оказался ближе всего к тому месту, где мужчина нашел кость. Он посмотрел контакты в интернете, позвонил и рассказал все о своем «кладе».

«Звонок приняла наш администратор Марьяна Гайдук, и она уже потом вызвала меня, дала ему свой WhatsApp. Он прислал фотографию кости, себя, документы, чтобы мы могли его оформить. Он сказал, что кость не очень тяжелая и мы решили, что наш сотрудник съездит», — поделилась методист.

Сейчас кость уже находится в музее, но подтвердить ее подлинность должна будет специальная экспертиза. Останки вызвали некоторые сомнения у работников.

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Источник фото: Pixabay

При этом она добавила, что подобные останки чаще всего находят именно в песке. Эпоха мамонтов была в Ледниковый период, когда сдвигались пласты земли, а «песок идет быстрее всего».

«С другой стороны, да, тут есть такие отростки, которые позволяют считать, что это позвонок», — сказала методист музея.

Она вспомнила слова сотрудника музея, который забирал артефакт и общался с рабочей бригадой.

«Он говорил, что работяги там сидели и посмеивались „да, мол, он хочет прославиться“. Но, если у человека это не первая находка, и он внимательно смотрит, что он там ковыряет своим ковшом бульдозера, то его следует поощрить, естественно. Это такой воспитательный уже даже момент, понимаете. <…> Люди, смотрите под ноги: не жгите, не выбрасывайте в канаву — несите в музеи», — заключила Гордеева.