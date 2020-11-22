Люди, подарившие улыбку. Психологи пришли на помощь ковидным пациентам в Ступинской клинической больнице

В отделении Ступинской областной клинической больницы психологи-добровольцы официально не числятся. Но это неважно. Главное — их здесь всегда ждут. Специалисты местного социально-психологического центра Елена Мисирова и Наталья Миронова приходят сюда каждые две недели.

«Мы одеты, мы готовы идти в красную зону. Все вперед, работать» — говорит Елена Мисирова, специалист проекта психологической поддержки «Феникс».

Короткие беседы или разговоры по душам — психологи поймут, что необходимо. Сначала задачей благотворительного проекта «Феникс» была помощь врачам (с тем, что медики красной зоны, словно мифические птицы, продолжают борьбу вопреки выгоранию, не поспоришь). Но после полугода такой поддержки сами психологи, как те же фениксы, после испытаний стали сильнее и решили помогать еще и пациентам больниц.

«Психологическая помощь нужна однозначно тем, кто только сюда попадает с температурой. Температура до слез» — делятся пациенты отделения ступинской больницы.

Психологи и сами переживали, как бы не заболеть. У обеих — дети. И вообще, бесстрашие при работе с COVID-19 неуместно.

«Я волновалась, конечно же. Боялась и за свое здоровье, что я перенесу коронавирус еще на кого-то. Но потом это быстро прошло все. Сейчас, наверное, больше хочется какой-то профессиональной отдачи. Меня очень сильно волнуют пациенты, их родственники. Это тот самый запрос, который был у медиков. Они как раз говорили о том, что их не то чтобы от работы отвлекают. Они не знают, как с ними себя с ними вести. Как им правильно ответить, чтобы не было психологического давления», — говорит Елена Мисирова.

Они бесплатно консультируют не только во время визитов в больницу, но и по телефону. После инфекционисты не узнают своих пациентов.

«Я как ни зайду, она все время улыбается. Я удивился: как так? Она вообще никому не улыбается. Человек прямо такой… И вот сегодня я ее выписал. Она тоже улыбается, говорит: „Огромное спасибо“», — говорит Виктор Хан врач-инфекционист Ступинской областной клинической больницы.

Добровольную помощь психологов оценивают и на областном уровне. Их проект поддержки — победитель конкурса на губернаторскую премию. Но все делается ради другого.

«Нас ждут, нас рады видеть, нас встречают как родных людей. Очень важно помогать и помнить, что мы вместе», — делятся Елена Мисирова и Наталья Миронова, специалисты проекта психологической поддержки «Феникс».