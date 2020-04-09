Люди дома, кроссовки — на улице. В Сети распространился новый флешмоб
В деревне Сапроново Ленинского округа в флешмобе @MBN360 в поддержку самоизоляции поучаствовали жители целого дома. Кто-то просто выставил обувь на подоконники и кондиционеры, а кто-то — повесил на шнурки. Практически каждая семья дала «проветриться» двум или трем парам обуви.
«В первую очередь, для поднятия настроения, духа, для того, чтобы дети получали удовольствие, улыбались побольше, потому что на самоизоляции, конечно, грустно. В общем, чтобы было весело», — делится участник флешмоба Андрей Борисов.
Целый дом принял участие в флешмобе благодаря старшей по дому — она с радостью согласилась рассказать об идее МБН в общем чате жильцов.
«Мне эта идея очень понравилась, на самом деле — очень замечательная, сейчас, когда люди на удаленке и по большому счету дома уже нечем заняться — наш народ активно отозвался на такое мероприятие!» — отметила председатель совета дома в деревне Сапроново Татьяна Спирина.
Поддержали флешмоб и жители других регионов.
Если вы тоже решите принять участие во флэшмобе и поддержать себя в самоизоляции, вывешивайте за окно обувь, которая вам не нужна — все равно никуда не ходите. Снимайте это на видео и выкладывайте в свои соцсети. Ставьте хэштег #БУДЬДОМА360, отмечайте аккаунт @MBN360 и поднимайте настроение всем вокруг!