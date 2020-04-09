«Маленькие большие новости» запустили новый флешмоб в поддержку самоизоляции: нахождение людей дома не повод лишать обувь свежего воздуха. Поучаствовать в нем просто — нужно выставить ботинки за окно и выложить фото с хэштэгом #БУДЬДОМА360. Жители Подмосковья с радостью поддержали эту затею.

В деревне Сапроново Ленинского округа в флешмобе @MBN360 в поддержку самоизоляции поучаствовали жители целого дома. Кто-то просто выставил обувь на подоконники и кондиционеры, а кто-то — повесил на шнурки. Практически каждая семья дала «проветриться» двум или трем парам обуви.

Источник фото: телеканал «360»

«В первую очередь, для поднятия настроения, духа, для того, чтобы дети получали удовольствие, улыбались побольше, потому что на самоизоляции, конечно, грустно. В общем, чтобы было весело», — делится участник флешмоба Андрей Борисов.

Источник фото: телеканал «360»

Целый дом принял участие в флешмобе благодаря старшей по дому — она с радостью согласилась рассказать об идее МБН в общем чате жильцов.

«Мне эта идея очень понравилась, на самом деле — очень замечательная, сейчас, когда люди на удаленке и по большому счету дома уже нечем заняться — наш народ активно отозвался на такое мероприятие!» — отметила председатель совета дома в деревне Сапроново Татьяна Спирина.

Поддержали флешмоб и жители других регионов.

Если вы тоже решите принять участие во флэшмобе и поддержать себя в самоизоляции, вывешивайте за окно обувь, которая вам не нужна — все равно никуда не ходите. Снимайте это на видео и выкладывайте в свои соцсети. Ставьте хэштег #БУДЬДОМА360, отмечайте аккаунт @MBN360 и поднимайте настроение всем вокруг!