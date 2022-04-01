«Люди должны знать, за что платят». Управляющие компании в Химках обязали составлять инвестиционные программы

Химки введут стандарт работы для управляющих компаний, разработанный жилищной инспекцией и управлением территориальной политики. Главное требование к коммунальщикам — клиентоориентированность, заявил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Через сайты, домовые чаты и Telegram-каналы УК обязаны вести тесный диалог со старшими по домам, информировать о предстоящих работах и оперативно реагировать на жалобы и предложения жильцов», — пояснил он.

По его словам, при взаимодействии УК и людей администрация не должна выступать в роли надзирателя. «Это необходимо менять. Администрация не должна быть элементом этой системы. Ее задача — оказать содействие каждой из сторон, но точно не выступать постоянным посредником», — пояснил Волошин.

Глава городского округа посоветовал управляющим компаниями проводить встречи с жителями, вместе обсуждать планы работ в доме на год, вместе проверять их качество, фиксировать замечания и предложения по улучшению своей работы.

«Важно также следить за тем, что волнует жителей, какие вопросы стоят особенно остро. Настоятельно вам рекомендуем каждый месяц формировать проблемную повестку по своим домам и ее отрабатывать», — подчеркнул он.

Волошин также потребовал от УК, чтобы жители знали, за что они платят. Для этого организации должны будут составить инвестиционные программы.

«Вы обязаны жителям объяснять, как тратятся их деньги. Это не просьба, а требование. Деньги с населения собираете? Как эти деньги тратятся в течение года, куда тратятся, у вас должен быть у каждого предприятия план», — отметил глава городского округа.

Заместитель главы Химок по ЖКХ Евгений Акуличев указал на то, что весенние и осенние осмотры в рамках подготовки домов к осенне-зимнему периоду должны проводиться в обязательном порядке, но в новом формате их уровень должен быть выше.

«В обязательном порядке [надо] подписывать, согласовывать и проходить обследование надо будет с председателем совета многоквартирного дома», — отметил он.

Акуличев добавил, что администрация города будет следить за качеством оказываемых услуг и составлять рейтинги управляющих компаний.

Всего в Химках работает 50 коммунальных компаний, которые обслуживают 1200 многоквартирных домов.