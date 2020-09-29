«Людей в беде мы не имеем права оставлять». Жителей бараков в Раменском переселят в новые дома

В подмосковном поселке Кратово люди ждут, когда смогут переехать из бараков в многоквартирные дома. Региональные власти призвали обеспечить жильем всех, кто вынужден жить в ненадлежащих условиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с зампредами правительства заметил, что в подобных условиях жить нельзя.

«Мы не можем оставить сотни людей жить в железнодорожных шпалах и в безнадежно устаревшем жилье. Понимаем и тех людей, которые живут по соседству. <…> Оставлять детей, женщин, семьи в домах, которые вы показали, мы просто не имеем права», — сказал глава региона.

Речь идет о пяти аварийных домах 1911 года постройки. Сейчас есть разрешение на строительство двух девятиэтажных домов, однако инициативная группа требует остановить строительство, снизить этажность с девяти до четырех-пяти этажей. Застройка ведется на границе двух населенных пунктов: поселка Кратово и городского округа Жуковский.

Воробьев подчеркнул, что живущих в ненадлежащих условиях необходимо обеспечить жильем, а недовольным уделить внимание и понять, как можно скрасить неудобства и найти общий язык с теми, кто проживает в частных домах.

«Мы здесь для того, чтобы решать сложные вопросы. Простые вопросы все умеют решать, наша задача — сложные. Я прошу и наш депутатский корпус, и региональный туда выехать, все за и против взвесить, но людей в беде мы не имеем права оставлять — по этой логике и были приняты все градостроительные решения», — сказал губернатор. Отчета о проделанной работе он будет ждать через 10 дней.

Глава Раменского Виктор Неволин заметил, что встреча с жителями аварийных домов и инициативными группами, которые выступают против застройки, состоялась. Людям объяснили, что расселение аварийного жилого фонда ведется на основании заключенного договора о развитии застроенной территории и в соответствии с ранее утвержденным генпланом.

«Наша задача, а вернее обязанность — расселить эти бараки. И это возможно только в случае, если там будет жилье строиться в соответствии с проектом, который утвержден. Это позволит решить проблему», — сказал Неволин.

По его словам, на расстоянии 70 метров от застраиваемой территории располагаются уже существующие многоэтажные дома Жуковского городского округа.