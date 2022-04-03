Людей не бросят без работы. Как Подмосковье ответит на новые вызовы из-за санкций

Московская область продолжает принимать решения для поддержки жителей и предприятий в новых экономических условиях. Людям важно понимать, что они не потеряют работу, что им будет чем кормить семьи. Поэтому один из приоритетных вопросов — недопущение безработицы, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сейчас в регионе есть 60 тысяч вакансий. В понедельник, 4 апреля, для сотрудников аэропорта Шереметьево, которых отправили в простой, проведут ярмарку вакансий.

«Мы предлагаем различные опции — и водители, и операторы, и регистраторы, люди, которые нужны в системе ЖКХ. Самая главная тревога у них — буду ли я востребован, не окажусь ли я без работы, как мне выплачивать кредиты, ипотеку, как я буду кормить детей? И наша задача — региональной, муниципальной власти — максимально работать с теми предприятиями, где есть угроза увольнения», — подчеркнул он в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Для фермеров разработана отдельная программа поддержки. Им предоставляют участки земли за символическую плату в один рубль.

«Мы предоставим тебе землю [фактически] бесплатно и дадим деньги из регионального фонда, плюс еще [поможет] федеральный фонд, который позволит построить или расширить свое производство в части импортозамещения», — рассказал Воробьев.

Губернатор добавил, что сейчас в Московской области решается вопрос о введении в оборот всех земель сельхозназначения. Некоторые из участков их собственники не используют, то есть земля простаивает.

«Мы считаем, что это неправильно. Тем более когда мы видим, насколько востребованы гречка, масло, зерно, сахар, овощи. Что, сидеть сложа руки? И мы подготовили законопроект, который предполагает активное вовлечение всей земли в оборот», — пояснил он.

Для бизнеса предусмотрены льготные кредиты, были убраны лишние проверки. Активно помощь оказывается строителям, застройщикам, девелоперам, чтобы стройки в регионе не останавливались и все объекты были сданы без задержек.

В декабре этого года с опережением будет сдан первый участок Северного обхода Лобни, рассказал Воробьев.

«И Старошереметьевское, и Лобненское шоссе тоже расширяются до четырех-семи полос в обе стороны. Это решение делается в рамках президентского проекта. Нам правительство здорово помогло, и это стало возможным, и сейчас опережающими темпами деньги дают», — сказал он.

После открытия первого этапа обхода жители Лобни больше не будут стоять на железнодорожном переезде, где можно потерять до полутора часов и больше. Здесь проходит линия МЦД, поэтому поезда движутся с минимальным интервалом. В результате выезд и въезд в Лобню превращается в настоящее испытание.

Благоустройство тоже будет продолжаться. В минувшем году Московская область вышла в лидеры по индексу комфортной городской среды, а в планах — сделать еще больше в этом направлении. В 2022 году в регионе благоустроят еще девять парков и почти 20 скверов.