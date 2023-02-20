Подмосковье 20 февраля 2023, 17:35 Любовь преодолеет все. Бойцу СВО из Подмосковья разрешили приехать домой ради свадьбы

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Мобилизованный из Подмосковья вернулся домой из зоны СВО, чтобы сыграть свадьбу с любимой девушкой. Пара хотела расписаться в ЗАГСе около дома, но ей предложили провести церемонию в музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России.

Виктория рассказала, что познакомилась с Валерием на даче. Оба поняли, что это любовь с первого взгляда.

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Осенью, когда в стране объявили частичную мобилизацию, Валерий получил повестку. Обучение он проходил в учебном центре в Ногинске.

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«Пришла повестка моим родителям, я просто не живу по месту прописки. Отец мне сообщил об этом, и я уехал из Одинцовского военкомата на две недели на подготовку. В Ногинский учебный центр привозили все необходимое снаряжение. Нас обучали хорошие специалисты, которые знают свое дело. Две недели я проходил обучение», — рассказал мужчина.

Незадолго до мобилизации Виктория узнала, что ждет ребенка. Будущие родители очень хотели зарегистрировать брак до того, как он появится на свет.

Женщина написала письмо в администрацию Московской области и в Telegram губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с просьбой дать возможность официально оформить брак.

Будущей семье пошли навстречу и предложили сыграть свадьбу в музейно-храмовом комплексе ВС России. Хотя пара сначала хотела просто пойти в ЗАГС, расположенный рядом с домом. Звать гостей не планировали, думали о скромной церемонии.

Виктория поделилась, что пол ребенка уже известен. Она ждет мальчика — будущего защитника, который будет гордиться своим отцом. Через семь дней Валерий вернется в зону СВО, встанет на защиту страны.