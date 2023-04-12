Подмосковье 12 апреля 2023, 11:55 «Любовь к технике привела в спорт». Спасатель из Луховиц — о пути к чемпионству мира по спидвею Подмосковный спасатель рассказал о своем пути становления профессиональным мотогонщиком

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Сотрудник «Мособлпожспаса» Сергей Макаров из Луховиц является чемпионом мира по спидвею, или мотогонкам на льду. Он раскрыл секрет, как совмещать профессию и хобби.

«Эту профессию я выбрал не просто так, работаю уже с 2007 года. Оказывать людям помощь, наверное, призвание», — заявил старший смены ПСЧ-229 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Макаров.

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В региональной противопожарно-спасательной службе мужчина работает уже 16 лет. Теперь местный житель делится опытом с другими — после каждой смены преподает новичкам.

«Он у меня был наставником, когда я пришел сюда на работу. Многому научил, показал, рассказал. Он смелый, добрый, с ним весело на работе», — рассказал спасатель-водитель Сергей Меркулов.

С такой работой после смены с «пустой головой» не уйдешь. Поэтому Макаров переключается на спорт.

«Именно переключение сферы деятельности помогает. Например, спорт. Просто ты работаешь, как машина», — пояснил житель Луховиц.

У него как будто две жизни. В одной он спасатель, в другой — чемпион мира в составе Сборной России по спидвею.

«Дворовые покатушки, все с этого начиналось, но любовь к технике привела меня в профессиональный спорт», — сообщил Макаров.

Детская шалость переросла в дело всей жизни. Сергей учит не только спасателей. После достижения всех высот в спорте мужчина обучает следующее поколение мотогонщиков. Сейчас он готовит команду к новым соревнованиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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