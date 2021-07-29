Любовь без мусора. Воробьев призвал жителей следить за чистотой Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время общения с жителями призвал следить за чистотой области. Помимо бережного отношения к окружающей среде в регионе действует программа по очистке водоемов.

Житель Подмосковья и по совместительству рыбак рассказал губернатору, что заметил, как многие сваливают мусор в одних и тех же местах.

«Меня родители учили чистоту сохранять: если не мусоришь, соответственно будет как минимум чище. Можно попробовать идти этим путем, он у нас формируется в Подмосковье. Потому что я кого не спрошу, рыбаков, охотников или велосипедистов, все любят Подмосковье. Но если ты любишь, то тогда зачем мусорить?» — сказал Воробьев.

Губернатор выразил уверенность, что скоро эта любовь перерастет в то, что газоны станут чище.

«Это не значит, что мы и наши службы не должны работать, мы работаем, но когда это делается сообща, когда это взаимопониманием, гармония, любовь к чистоте, я думаю, все от этого выигрывают, и малыши, и старшее поколение. Что касается чистки — мы работаем очень активно, и озера чистим, и Яузу стараемся сделать чистой», — сказал глава Подмосковья.

Как отметил губернатор, это большая программа, потому что водоемов много. Закупленная техника уже дает результат.

«Можно и ловушки, и капканы ставить. Но идеально все-таки вести активную работу по тому, чтобы наше Подмосковье радовало глаз тех, кто там живет, отдыхает. Есть много разных русских пословиц, я не буду их перечислять. Но вы понимаете, о чем я говорю», — добавил Андрей Воробьев.