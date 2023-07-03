Подмосковье 03 июля 2023, 13:12 «Диалог — залог успеха». Андрей Воробьев — о важности взаимодействия с жителями Подмосковья Воробьев назвал общение с жителями залогом успеха в развитии Подмосковья

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Регулярные отчеты областного правительства и глав городских округов перед жителями — важный залог успешного развития Подмосковья, отметил губернатор Андрей Воробьев. Он призвал всех руководителей предусмотреть грамотный и организованный механизм в этом направлении.

«Мне очень приятно, что отчеты глав проходят активно и в хорошем настроении. Где-то я лично был, где-то выступал по видеосвязи. Считаю любой диалог, обратную связь залогом успеха», — отметил Андрей Воробьев.

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Глава региона попросил коллег разработать механизм проведения таких отчетов вместе с главами муниципалитетов. Это нужно для того, чтобы территориальные управления получали полные данные с разъяснениями того, о чем говорят главы и на каких моментах акцентируют внимание, объяснил он.

«Где-то это транзитный транспорт, где-то борщевик или дополнительное внимание к чистоте. Все это должно обслуживаться. Наши отчеты регулярные, но считаю важным предусмотреть грамотную организованную форму таких разговоров с жителями», — подчеркнул губернатор.

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