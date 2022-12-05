Подмосковье 05 декабря 2022, 13:41 Любительский турнир по гандболу «Герои города» пройдет в Чехове

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Любителям гандбола предложили принять участие в 10-м турнире «Герои города» в Чехове. Мероприятие состоится с 9 по 11 декабря во дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова.

Соревнования пройдут в пяти различных категориях: юноши до 18 лет, девушки до 18 лет, женщины, мужчины-любители и мужчины-профессионалы. В каждой группе будет определен победитель.

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Участие в турнире могут принять все желающие. Для этого необходимо собрать команду и подать заявку.

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Турнир проходит дважды в год. Первые соревнования состоялись в 2017 году. В 2022 году партнерами «Героев города» стала «SEHA — Gazprom League „Дивизион Восток“».

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