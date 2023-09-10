Подмосковье 10 сентября 2023, 13:15 Любительские соревнования по плаванию «Волна здоровья» пройдут в Рузе 1 октября Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Рузе пройдут открытые любительские соревнования Московской области по плаванию «Волна здоровья». Мероприятие состоится 1 октября, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Участие бесплатное. Турнир проведут во Дворце видов спорта «Руза» с 10 дорожками 50-метрового бассейна. Пловцов будут оценивать профессиональные судьи.

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«Принять участие может любой желающий в возрасте от 14 лет и старше — всего 10 возрастных категорий. Для спортсменов-любителей подготовлены четыре дистанции: тысяча метров вольным стилем, 50 метров брассом, на спине, вольным стилем и баттерфляем», — уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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