Любителям тихой охоты напомнили о правилах сбора грибов | 360°

Любителям тихой охоты напомнили о правилах сбора грибов
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Подмосковное управление Роспотребнадзора напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности во время сбора грибов. Ежегодно отравление грибами уносит жизни 30 россиян, около 1000 человек в год оказываются в больницах с тяжелыми симптомами.
Тяжелее всего отравление грибами проходит у детей и людей с ослабленным здоровьем. В детском организме нет необходимого количества ферментов для переваривания грибов, поэтому кормить детей до 14 лет грибами не рекомендуется.
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Грибы — трудноперевариваемый продукт. В них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Перед приготовлением все грибы необходимо предварительно отварить в течение 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов.
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При сборе грибов важно соблюдать следующие правила:
• Не знаешь — не бери! Стоит собирать только хорошо знакомые виды грибов.
• Нужно собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах.
• Собирать грибы стоит в плетеные корзины — так они дольше будут свежими. Срезайте каждый гриб с целой ножкой.
• Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали.
• Грибы — это белок, а любой белок очень быстро портится. Поэтому грибы необходимо подвергнуть кулинарной обработке в день сбора, предварительно рассортировав их по видам.
Нельзя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к быстрой порче и повреждению ножки грибов, что значительно затруднит последующую переборку и сортировку и может привести к попаданию в блюдо ядовитых грибов. Не надо брать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы.
Пробовать грибы во время сбора категорически не рекомендуется. Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде. Хранить грибы в тепле не рекомендуется — это скоропортящийся продукт.
В процессе заготовки грибов необходимо помнить, что существует перечень съедобных грибов. Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.
Не стоит покупать грибы в любом виде у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов. Экспертиза должна определить качество грибов, их целостность и содержание радионуклидов. Только после проведения экспертизы выдается разрешение на реализацию продукции.