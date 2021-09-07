Любителям спорта: названы лучшие скейт-парки Подмосковья

В Подмосковье есть как минимум десять скейт-парков, которые отлично подойдут всем любителям экстремального отдыха. Подробнее о каждом из них — в подборке «360».

Парк «Пехорка»

Этот парк считается одним из самых красивых в Подмосковье. Он благоустроен совсем недавно, и условия действительно очень хорошие. Есть новые велодорожки, веревочный городок.

Сам скейт-парк сделан по западным стандартам. В нем есть сложные рельефы и конструкции. Причем, есть места и для профессионалов, и для новичков.

Пестовский парк

Пестовский парк находится посреди живописной природы. Скейт-парк появился там только этим летом. Сейчас он остается самой крупной площадкой на территории Подмосковья.

Скейт-парк в Видном

Центральная площадь в Видном уже несколько десятилетий привлекает фанатов скейтбординга и велосипедного спорта. Хотя официальной эта площадка стала только два года назад.

Парк построен так, что там можно проводить даже Чемпионат России по скейтбордингу. Некоторые элементы являются для всего региона уникальными.

Парк культуры и отдыха «Сестрорецкий»

В 2018 году в Клину полностью изменили концепцию местного парка у реки Сестры. Место для прогулок переоборудовали под спортивное пространство, которое подходит для различных видов активности.

Площадка занимает 1100 квадратных метров. Парк остается одним из крупнейших на территории Подмосковья.

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха

В Одинцовский парк часто приезжают экстремалы со всей области. Там располагается одна из самых современных площадок Подмосковья. В парке можно поиграть в волейбол, воркаут и другие активные игры.

Классической площадкой для скейтбординга это назвать сложно. Однако зацикленная дорога длиной в 40 метров стала идеальным местом для начинающих скейтеров.

Парк культуры и отдыха «Елочки»

В Домодедовском парке площадка для катания расположена на 800 квадратных метрах. Совсем рядом находится настоящий лес. Есть десять элементов для экстремального спорта, которые подойдут и начинающим, и продвинутым.

Скейт-парк в Реутове

В Реутов с 2019 года съезжаются все подмосковные профессиональные экстремалы. Там построена не просто площадка, а аналог именно тех элементов, на которых проходят международные соревнования.

Парк разделен на две части. В одной много ступенек и перил, в другой - можно заниматься трюками с помощью трамплинов и рамп.

Скейт-парк в Ивантеевке

В Ивантеевке располагается достаточно компактный парк. Там тоже есть сложные элементы, но они небольшого размера. Это отличное место, если кто-то планирует только начать заниматься экстремальным спортом и хочет попробовать свои силы.

Скейт-парк в Наро-Фоминске

Этот парк отвечает всем условиям для понимания того, как должна выглядеть универсальная стандартная площадка. Она занимает около 800 квадратных метров. На них можно развивать максимальную скорость. Это классика скейтборда и роликов.

Скейт-парк в поселке Глебовский

В Глебовском расположена отличная площадка, которая разделена на две части. На первой из них удобно опробовать новое снаряжение, а на второй поработать над исполнением сложных трюков.

Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве

Здесь располагается огромный парк, в котором можно покататься на велосипеде, зимой — на коньках. Скейт-парк находится на берегу, и неподалеку есть даже площадка для занятий со своими питомцами. Также можно поиграть в баскетбол, волейбол, воркаут, настольный теннис, шахматы и много еще чем.