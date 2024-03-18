Подмосковье 18 марта 2024, 15:18 Любители зимнего плавания закрыли сезон купаний в Истре Телеканал «360»

Читать 360tv в

Около 100 человек одновременно окунулись в купели на реке Истра. Так участники клуба моржей «Йотунхейм» отметили закрытие зимнего сезона.

В этот раз в Истру приехало около 100 человек со всего Подмосковья и из Москвы. По традиции в воду погружались сначала новички и дети, а потом опытные любители зимнего плавания. После на берегу провели сессию гвоздестояния и сделали фото участников с цветными фаерами и на троне в шубе и шлеме викинга.

Телеканал «360»

«Зимний сезон в этом году прошел хорошо: весь год был большой уровень воды. Для нас это круто, когда не нужно заходить за ограждение. Много воды, течение, холодная вода — идеальные условия для окунания. Клуб растет с каждым годом, нас уже почти 100 человек, — рассказал основатель клуба „Йотунхейм“ Денис Сук.

Организаторы отметили, что за три года существования клуба любителей зимнего плавания стало больше. Только за 2023 год к нему присоединись еще 50 моржей. Многие приезжают не только погрузиться в ледяную воду, но и просто пообщаться с единомышленниками.

Телеканал «360»

Вскоре любители искупаться в открытых водоемах начнут летний сезон.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».