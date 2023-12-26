Подмосковье 26 декабря 2023, 15:09 Любители зимнего плавания открыли купальный сезон в Истре Телеканал «360»

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Моржи открыли новый купальный сезон в Истре. Около 80 любителей зимнего плавания съехались со всех уголков Москвы и Подмосковья и устроили массовый заплыв.

Участие в массовом купании в реке Истра приняли как новички, так и участники со стажем и даже собственными рекордами. Перед тем как окунуться, участники сделали разминку и постояли на гвоздях.

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«Мы всегда открыты и для новых направлений, в том числе и для йоги. У нас девушка занимается йогой и отвечает на наших встречах за стояние на гвоздях. Она купается вместе с нами. И если это ее увлечение, мы только рады попробовать», — сказал организатор клуба «Йотунхейм» Денис Сук.

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Любители заплывов в ледяной воде в повседневной жизни занимаются и интересуется разными вещами, но всех их стремление испытать себя. Многие из них отметили, что купаться в реке Истра — особое удовольствие.

Такие встречи моржи проводят регулярно, не взирая на погоду и время года. Присоединиться к ним можно в любое воскресенье. Встречи начинаются в 12:00 у купели на берегу реки Истра.

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