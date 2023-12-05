Подмосковье 05 декабря 2023, 13:49 Любители зимнего плавания открыли купальный сезон на озере Сенеж в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Зимний купальный сезон открыли на озере Сенеж в Солнечногорске. Участники клуба моржей «Посейдон» окунулись в водоем в специальной оборудованной для этого купели. Сопровождали мероприятие работники «Солнспаса».

Сегодня температура воды в Сенеже составляет +4 градуса. Перед тем как окунуться в озеро участники акции сделали пробежку и разминку. Такие заплывы будут проводиться на протяжении всего зимнего сезона.

Реклама

«Сейчас моржевание является официальным видом спорта. В этом году планируем прорубить на озере Сенеж 25-метровую дорожку для тренировок и участвовать в областных и всероссийских соревнованиях моржей. От солнечногорского клуба „Посейдон“ уже готовы выступить пять-семь человек», — рассказал председатель клуба моржей «Посейдон» городского округа Солнечногорск Андрей Рыжаков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Объединение «Посейдон» работает на лыжной базе в городском парке более пяти лет. Самому юному любителю зимнего плавания всего 12 лет, а самому взрослому — 68 лет. Занятия проходят каждое воскресенье в 10:00. Подробности о работе клуба можно узнать по телефону: 8 (916) 450-89-85.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».