Подмосковье 18 января 2023, 09:21 Любители зимнего купания из Солнечногорска рассказали о правилах погружения в воду на Крещение

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Окунание в ледяную воду — сильный стресс для организма, поэтому требует серьезной подготовки. Моржи из Солнечногорска в преддверии Крещения поделились советами и лайфхаками по безопасному купанию.

Подготовка к погружениям в ледяную воду у настоящих любителей зимнего купания начинается с сентября. После теплого сезона они либо продолжают ходить на открытые водоемы, либо приступают к закаливанию в домашних условиях.

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«При погружении в холодную воду, естественно, происходит спазм сосудов, так как сосуды сужаются, потом они расширяются. Разминка нужна перед погружением и, конечно, после — какие-то легкие прыжки, приседания, также растирания полотенцем. Все это делается без фанатизма», — рассказал председатель солнечногорского клуба моржей «Посейдон» Андрей Рыжаков.

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Пятиминутная зарядка — это лишь малая часть необходимой подготовки.

«Нельзя замерзнуть до, то есть пока идешь. Желательно об этом не думать, саму себя не стращать. Все будет хорошо. И когда ныряешь, главное — расслабиться. Если большой мороз, желательно, чтобы были варежки и шапка», — рассказала участница солнечногорского клуба моржей «Посейдон» Наталья Кухно.

Во время ледяных заплывов моржи рекомендуют новичкам не мочить голову и держать ее в тепле, а после выхода из воды нужно согреться. Для этого можно завернуться в теплый халат, растереться полотенцем и выпить чая. Алкоголь после холода запрещен.

Важно помнить, что моржи — люди физически подготовленные. Всем остальным перед участием в крещенских обрядах рекомендуют посетить поликлинику и убедиться в отсутствии противопоказаний к купаниям в ледяной воде. Тем более церковь не обязывает верующих участвовать в омовении в купелях.

«Это погружение не является обязательным долгом христианина. <…> Любой желающий может погрузиться дома с пением тропаря в теплую ванну», — рассказал настоятель Спасского храма в поселке Андреевка Димитрий Полещук.

Для тех, кто уверен в своем здоровье и твердо намерен окунуться в прорубь, в Солнечногорском округе оборудовали 11 купелей. Рядом будут дежурить спасатели и скорая помощь. Также будут работать обогреваемые палатки и полевая кухня с чаем, чтобы у каждого пришедшего остались только теплые воспоминания о морозной традиции.

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