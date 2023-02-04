Подмосковье 04 февраля 2023, 20:47 Любители впервые обыграли «Легенд хоккея» в проекте «Выходи во двор» в Истре

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В Истре прошел сенсационный матч проекта «Выходи во двор» — в нем впервые любительская сборная смогла обыграть команду «Легенды хоккея». Игра завершилась со счетом 5:4, сообщила пресс-служба Минспорта Московской области.

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«Свидетелями сегодняшней игры в Дедовске стали свыше двух тысяч зрителей. На их глазах состоялось уникальное событие: впервые матч завершился с перевесом в пользу любительской команды», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В составе «Легенд хоккея» играли Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов. Автором одного из голов на прошедшем матче стал четырехлетний хоккеист из Агрогородка городского округа Истра Сергей Голубенко. Мальчик вышел на лед вместе с командой «Легенд», но гол забил в свои же ворота. По решению знаменитых хоккеистов этот гол оставили и записали на счет команды жителей.

«В моей судьбе произошел случай, когда я познакомился с Валерием Харламовым. Он мне сказал: „Старайся, и, может быть, когда-нибудь вместе сыграем“. Для меня это был знак судьбы. Я понял, что могу добиться успехов. С Харламовым я играл, а тренировал меня Александр Павлович Рагулин. Переоценить значение проекта „Выходи во двор“ невозможно. Не каждый становится великим спортсменом, но спорт дает возможность понять многие смыслы — работать на результат, взаимодействовать в команде. Самое главное — умение побеждать себя, соперника, обстоятельства. Важно, чтобы спорт стал в нашей стране нормой жизни», — отметил Вячеслав Фетисов.

В составе команды профессионалов по приглашению «Легенд» вновь выступил житель Подмосковья Никита Волков, который в 2022 году девять месяцев провел в зоне специальной военной операции. Также членами звездной сборной «Легенды хоккея» по традиции стали представители блогосферы. На матч были приглашены семьи мобилизованных из городского округа Истра.

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