Любители волейбола поборются за кубок в Солнечногорске

Солнце, озеро, песок, сетка, мяч и несколько единомышленников — вот и все, что нужно для игры в пляжный волейбол. На набережной Сенежа каждый вечер встречаются любители этого вида спорта, и теперь играть они будут не просто так, а за кубок.

«У нас в Солнечногорске волейбол — исторически сильный. Много у нас людей, которые занимаются этим спортом профессионально и усиленно тренируются. Но также много и простых любителей, которым нравится волейбол. Этот чемпионат — для них», — говорит директор МБУК «Парки Солнечногорья» Сергей Митряшин.

Источник фото: телеканал «360»

В волейбол хоть и пляжный, но будут играть по правилам классического. Из летнего варианта взяли только одно: требование не создавать помех сопернику, находясь у сетки. Чтобы заявиться на турнир, нужно собрать команду из шести человек. Состав может быть мужским, женским или даже смешанным.

Источник фото: телеканал «360»

Первый этап уже провели в минувший уик-энд. Собрались местные волейболисты, присоединились к ним зеленоградские. Теперь игры на набережной Сенежа будут проходить каждые выходные. Победителя турнира назовут 13 августа, в День физкультурника. Так что время собрать команду и побороться за кубок еще есть.