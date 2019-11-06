Территории у городского фонтана в Пущине предстоит преобразиться. Каким быть городскому фонтану? Ответ на этот вопрос попытались дать сами жители, которые приняли активное участие в обсуждении нового проекта благоустройства общественного пространства. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Активные жители Пущина собрались в администрации городского округа, чтобы обсудить концепцию благоустройства территории городского фонтана с представителями компании — разработчика проекта. Городской фонтан — одно из любимых мест отдыха пущинцев всех поколений.

Первый замглавы муниципального образования Юлия Фомина отметила, что на протяжении последних лет благоустройство фонтана и розария остается наиболее важной и актуальной проблемой для города. Она напомнила, что в прошлом году администрация совместно с общественной комиссией приняла участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах.

Администрация городского округа Пущино заключила муниципальный контракт на разработку концепции и проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории «Зона отдыха у фонтана».

«Следует разработать концепцию, а для этого обязательно необходимо участие общественности в таком мероприятии, как соучаствующее проектирование. После разработки концепции будет сделана проектно-сметная документация, которая в текущем году должна успеть пройти государственную экспертизу. И тогда в 2020 году смогут начаться строительно-монтажные работы по благоустройству фонтана и прилегающей территории», — пояснила Юлия Фомина.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Соучаствующее проектирование — это процесс, который предполагает вовлечение жителей, активистов, общественных организаций и представителей администрации в обсуждение для совместного определения целей и задач развития общественной территории, выявления истинных проблем и потребностей горожан.

На встречах необходимо создать свою концепцию благоустройства территории городского фонтана, а затем пройти процедуру защиты своей работы перед другими жителями. Обсудить, как именно должно выглядеть пространство около фонтана, в Пущине собрались три команды активных граждан.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Компания Yo-research будет разрабатывать концепцию и проект общественной территории по современным технологиям. Представитель компании Алексей Голиков подчеркнул, что соучаствующее проектирование — на сегодняшний день самый эффективный метод снятия запроса населения.

«Всегда приятно на подобных упражнениях видеть представителей частного сектора. Задача каждой команды — выполнить разработку концепции благоустройства территории или модернизацию территории. Неизбежно, что со временем город и его территория растут и меняются. И какие будут происходить перемены — в первую очередь зависит от жителей. Общественные территории городов во всем мире — это монументальное воплощение консенсуса интересов общества, частного сектора и администрации», — сказал Алексей Голиков.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

После бурных обсуждений, длившихся не один час, команды презентовали свои концепции по благоустройство зоны отдыха у фонтана в виде проектов. При защите своей работы представители от каждой группы детально обозначили ключевые моменты концепций.

«С помощью социологов, психологов, сотрудников администрации и наших профессионалов мы из этих концепций поймем, чего не хватает сейчас, и чего не будет хватать людям в будущем», — объяснил представитель компании Yo-research Алексей Голиков.

Представитель первой группы Тимофей Ильченко акцентировал, что их проект разработан с учетом позиции «минимум изменений в существовавшую в 1976 году разработанную и внедренную концепцию фонтана». Поэтому у первой группы — довольно скромный набор нововведений.

«Считаем, что проект наш максимально практичен. Учитывая, что объект в дальнейшем надо будет обслуживать, эксплуатировать и ремонтировать, мы предлагаем минималистический подход. В зоне сквера, так называемого розария, нами придуман небольшой павильончик-кафе, к нему небольшая предлагается маленькая детская площадка. Весь сквер остается тем, чем он в настоящее время является. Дорожки должны быть сделаны более продумано, чем были, чтобы можно было кататься на самокатах и велосипедах, машинках», — поделился Тимофей Ильченко.

Вторая группа пущинцев решила воплотить в фонтане концепцию театра с водяными каскадами и занавесом из воды. По их замыслу, фонтан должен стать местом притяжения как летом, так и зимой. В теплое время года будут бить струи воды, а зимой вместо струй засверкают световые инсталляции. Предложено установить дополнительные опоры освещения и сделать новый спуск к березам с установкой знакового элемента, напоминающего об исторических вехах развития города.

«Чтобы город успешно развивался и процветал, необходимо, чтобы сами горожане стали активно участвовать в обсуждении проектов его благоустройства. Нельзя сделать среду комфортной без учета мнения тех, кто в ней проживает», — высказала уверенность представительница второй группы Светлана Колмыкова.

Третья, самая многочисленная команда, решила максимально сохранить основные формы существующего объекта. Участники этой группы, не меняя парадной части парка, предложили дополнить ее другими цветами. Концепция этой команды предполагает зонирование территории фонтана. Предложено установить небольшое строение, где будет размещаться информация для туристов, чтобы люди, приезжающие в Пущино, смогли познакомиться с его историей, достопримечательностями, объектами и сооружениями. Третья команда попросила максимально сохранить все зеленые насаждения.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Все пожелания, идеи и предложения пущинцев будут проанализированы специалистами компании-разработчика. Желания жителей передадут архитекторам проекта по благоустройству территории городского фонтана, чтобы они приняли во внимание пожелания жителей Пущина.