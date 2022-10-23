Любимые советские песни прозвучали на фестивале «Музыка души» в Подольске | 360°

Подмосковье 23 октября 2022, 19:19 Любимые советские песни прозвучали на фестивале «Музыка души» в Подольске

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В Подольске прошел XXII Московский областной фестиваль «Музыка души». 22 года этот фестиваль знакомит слушателей с творчеством отечественных классиков.

Музыке Исаака Дунаевского был посвящен первый концерт фестиваля в 2000 году. Нынешний фестиваль рассказывает о наследии композитора-песенника, заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Островского.

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Песни Островского знают и любят дети и взрослые. «Пусть всегда будет солнце!», «Спят усталые игрушки», «А у нас во дворе», «Песня остается с человеком», «Как провожают пароходы» — эти и другие известные песни исполнили детские хоровые коллективы, ансамбли и солисты.

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Музыкальные исполнители из 20 муниципальных образований Подмосковья, Москвы, Нижнего Новгорода, а также польского города Вроцлав приняли участие в отборочном туре фестиваля. В итоговом концерте выступили более 500 человек.

Песни Островского, написанные в 60-е годы прошлого века, в новом столетии не потеряли своей актуальности. Солнечные и запоминающиеся мелодии по-прежнему любимы и востребованы исполнителями и слушателями разных возрастов.