Любимые котлеты Чехова возродили в Серпухове

Фермер из Серпухова Анна Сулима решила возродить знаменитые битки с луком, которые в 1892 году попробовал русский писатель и драматург Антон Чехов. Будучи проездом он в путевых заметках написал, что «был в Серпухове, ел там биток с луком…».

Старинный рецепт через почти 130 лет восстановила глава фермерского хозяйства «Иван да Марья» Анна Сулима. По ее словам, эти котлеты без проблем можно сделать дома. Основной секрет в мясе, которое для них надо использовать.

«На котлеты мы используем передние ноги. Там волокна более плотные, но благодаря тому, что мы перекручиваем через мясорубку, у нас фарш получается мягенький», — рассказала «360» Анна. Впрочем, есть один секрет приготовления битков с луком, которым делиться она так и не захотела.

Анна призналась, что с самого начала у нее было желание готовить что-то исконно-подмосковное. Разумеется, рецепт не сохранился, поэтому фермер выбрала классический состав продуктов с акцентом на их натуральность.

«Есть лишь одно точное воспоминание о том, что Чехов был здесь, пробовал луковые битки и больше о городе Серпухов он рассказать ничего не может. Вот такие воспоминания, такие рукописи сохранились», — рассказала «360» директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Жалейникова.

Битки с луком из Серпухова будут представлены на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Народное голосование начнется 19 ноября. Итоги конкурса подведут до 11 декабря.