30 августа 2023, 09:25
Люберцы победили на соревнованиях по спортивной гимнастике за кубок губернатора
Люберцы стали победителями Кубка губернатора Подмосковья по спортивной гимнастике. Второе место занял Подольск, а третье — Электросталь.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, соревнования прошли в Наро-Фоминске на базе спорткомплекса «Трудовые резервы» с 22 по 27 августа.
Реклама
Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама