Подмосковье 30 августа 2023, 09:25 Люберцы победили на соревнованиях по спортивной гимнастике за кубок губернатора администрация Наро-Фоминского г.о.

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Люберцы стали победителями Кубка губернатора Подмосковья по спортивной гимнастике. Второе место занял Подольск, а третье — Электросталь.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, соревнования прошли в Наро-Фоминске на базе спорткомплекса «Трудовые резервы» с 22 по 27 августа.

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Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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