Люберецкий ЗАГС оформил более 8 тысяч документов с начала года

ЗАГС в Люберцах с начала года оформил уже восемь тысяч документов. Об этом Главное управление ЗАГС Московской области сообщило РИАМО.

Органы ЗАГС регистрируют не только браки, но и разводы, а также рождения, смерти, усыновления, установления отцовства и изменения имени. Всего есть семь видов таких документов.

Люберецкий ЗАГС в первом полугодии 2021 года зарегистрировал свыше восьми тысяч таких актов гражданского состояния. Это на 17% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Кроме того, Межрайонное управление ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники в январе–июне выдало около трех тысяч повторных свидетельств.

В мае 10 пар заключили брак у стен Коломенского кремля.

Ранее сообщалось, что к 1 сентября в Люберцах откроют три новые школы и один детский сад.

Также в Люберцах с начала года уже завершили капитальный ремонт в 34 домах. Годовой план выполнен почти на треть. До конца года в городском округе отремонтируют еще 115 домов. Об этом ранее рассказал глава городского округа Владимир Ружицкий.