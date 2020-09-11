Люберецкий силач установил мировой рекорд, протащив на себе самолет. Видео

Подмосковный силач Сергей Агаджанян установил новый мировой рекорд. Житель Люберец несколько десятков метров протащил за собой самолет тяжелее 16 тонн.

Агаджанян доказал свою богатырскую силу в аэропорту Казани 11 сентября в рамках празднования 100-летия ТАССР.

Он отбуксировал самолет CRJ 200 Bombardier, протащив воздушное судно 35,4 метра за полторы минуты. При этом житель Подмосковья надул до разрыва трехлитровые медицинские грелки.

Вес лайнера превысил 16 тонн. Порывы встречного ветра достигали 13 метров в секунду. Трюк Агаджанян выполнил без каких-либо специальных приспособлений.

В присутствии федеральных СМИ силач из Московской области установил рекорд России и мира в трак-пуле. Номер с грелками в силовом экстриме считается непростым и зрелищным. До Сергея Агаджаняна никто не совмещал его спортивный и силовой вид.

«Я готовился к этому номеру с самолетом почти два года», — подчеркнул спортсмен. До своего рекорда силач перетянул техники уже на миллион килограммов.