Люберецкий кукольный театр победил на международном фестивале

Театр кукол «Радуга» из Люберец победил на международном фестивале «Кукольный остров — III» в зрительской номинации «Любимец публики». Об этом сообщили на сайте учреждения.

Люберецкий кукольный театр получил первое место в зрительской номинации, набрав самое большое количество голосов. В конкурсе участвовал фрагмент из спектакля «Снеговик и девочка Варя». Автором постановки выступила режиссер Евгения Тарасова, а в главной роли снялся актер-кукловод Юрий Поздняков.

В этом году конкурс проходил в онлайн-формате. Свои спектакли в режиме видеотрансляции показали коллективы 16 кукольных театров из России, Латвии, Узбекистана и Польши. Театр кукол «Радуга» представлял Московскую область. В конкурсе также участвовали коллективы из Москвы, Новосибирска, Костромы, Кемерова, Твери, Смоленска, Орла, Владимира и Саранска.

В состав жюри, которое выбирало победителей конкурса, вошли театральные художники, режиссеры и критики. Победителя в номинации «Любимец публики» с помощью онлайн-голосования определяли зрители.

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