Подмосковье 01 декабря 2022, 14:23 Люберецкие врачи удалили из щеки пациентки червя в 12 см после укуса комара

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Пациентка 51 года обратилась в люберецкую больницу с жалобой на отек и зуд щеки. После обследования специалисты заподозрили доброкачественную опухоль и приняли решение удалить утолщение.

«Сделав надрез под местной анестезией, мы увидели головку червя. Внутри щеки находилась капсула с гельминтом», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев.

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Глист длиною 12 сантиметров жил в лице пациентки и вызывал воспалительный процесс. Когда он шевелился, женщина чувствовала сильный зуд. Капсулу с червем хирурги удалили и наложили швы на место разреза.

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Сергей Гревцев признался, что это первый подобный случай за 10 лет его практики. Врачи говорят, что глист появился в щеке после укуса зараженного комара. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

В 2023 году врачи продолжат получать поддержку Подмосковья в части покупки жилья. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе будет продолжаться программа социальной ипотеки, на которую направят 1,5 миллиарда рублей.

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