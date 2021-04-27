В Московской области продолжают приводить в порядок старые многоквартирные дома. Преображаться должен не только их внешний вид — нужно своевременно менять лифты и газовое оборудование. Подробнее об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

Программа капитального ремонта охватывает десятки тысяч домов и подъездов. С 2014 года по ней привели в порядок больше 13 тысяч зданий. Скоро в регионе утвердят еще одну.

«В 2021 году расширили программу ремонта крыш, фасадов, инженерных сетей. Важно продолжать информировать жителей, чтобы у каждого было четкое понимание, когда и что отремонтируют в его доме», — отметил Воробьев.

Губернатор отметил, что важно заменить в жилых домах аварийное газовое оборудование. За семь лет его обновили более чем в 630 многоквартирных домах Подмосковья. Но нужно продолжать работу.

Поручаю еще раз проверить и заменить все аварийное газовое оборудование, особенно в многоквартирных домах. Здесь любая неисправность является угрозой жизни людей Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Еще один вопрос — лифты. В Подмосковье уже заменили подъемники старше 25 лет. Но впереди новая задача.

«В Подмосковье нет лифтов старше 25 лет,. Но те, которые старше 20 лет, тоже регулярно ломаются. Мы должны в этих случаях, где много жалоб, в первую очередь заменить их на удобные, качественные и современные», — сказал Воробьев.

Московская область стала первым регионом, заменившим все лифты старше 25 лет. Это больше 11 тысяч подъемников. Перемены ощутили почти 800 тысяч жителей.