Подмосковье 02 апреля 2024, 14:44 Лягушки и тритоны вышли из зимней спячки в Подмосковье Фото: Ульянов Артем

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Амфибии и рептилии вышли из зимнего анабиоза в Московской области. Когда лед на водоемах сойдет, а температура воды установится на отметке не ниже 16 градусов, у животных начнется брачный период, сопровождаемый громкими «концертами» и «серенадами».

«В Подмосковье обитает четыре вида земноводных, занесенных в Красную книгу Московской области. Это гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница и зеленая жаба. Уничтожать их запрещено законом. Мы советуем жителям не тревожить и другие виды земноводных в важный для них период размножения», — напомнил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

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Специалисты считают, что в этом году брачный период у земноводных начнется раньше обычного. Всем амфибиям для размножения нужна вода, ведь путь развития от икринки до лягушонка происходит именно в ней.

1 апреля школьники из Волоколамска поучаствовали в празднике, посвященном Международному дню птиц. Старшеклассники подготовили театрализованное представление о жизни пернатых для младших школьников.

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