Подмосковье 05 июля 2023, 08:12 Ливневую канализацию расчистят в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске

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Восстановление системы водоотведения началось в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. До конца недели там расчистят ливневую канализацию, чтобы устранить подтопление частных домов.

Житель Солнечногорска через социальные сети сообщил заместителю главы администрации округа Роману Назарову о проблеме подтопления дома в паводки.

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Помог в решении проблемы директор ООО «Саэра» Сергей Кулагин. Он поручил прочистить ливневку на территории предприятия. Предполагалось, что именно там произошел засор.

«На территории частного предприятия ливневая канализация открытого типа была заполнена стоками, а вот через дорогу — все сухо. Вывод: необходима расчистка участка ливневой канализации, расположенной под проезжей частью», — рассказал Роман Назаров.

Там работы по уборке мусора и расчистке ливневки с помощью канало-промывочной машины уже начались.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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