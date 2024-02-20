Подмосковье 20 февраля 2024, 14:16 Ливневую канализацию отремонтируют в Лобне Медиасток.рф

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Ремонт ливневой канализации анонсировали в Лобне. Работы рассчитаны на долгий срок — предстоит строительство полноценной системы водоотведения.

«Мы проведем обследование имеющихся участков с помощью специальных камер. Оценим их состояние и необходимые вложения на ремонт и строительство полноценной системы водоотведения. Это не будет быстро и не будет дешево. Это очень сложный проект. Но мы уже начали его реализовывать», — рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова

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Она добавила, что в городе идет подготовка к весенним подтоплениям. Анна Владимировна обратилась к коллегам из правительства Подмосковья за обеспечением округа машинами с мощными насосами.

Управляющим компаниям также поручили закупить насосы для откачки воды из подвалов жилых домов. Сейчас в городе составляют карту проблемных участков.

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