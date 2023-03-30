Подмосковье 30 марта 2023, 16:42 Ливневую канализацию отремонтируют на Авиационной улице в Лобне

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Жители дома № 7 на Авиационной улице в Лобне обратились в городскую администрацию с просьбой устранить подтопление двора. Причина была в неисправности ливневой канализации, которую теперь предстоит отремонтировать.

«Было принято решение о том, что сегодня мы делаем смету и постараемся выполнить работы по устранению подтопления», — рассказал начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства Дмитрий Нижегородов.

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Управляющей компании также поручили срочно откачать воду из подвала дома. Вскоре комиссия еще раз приедет на Авиационную с проверкой.

Вопросы ЖКХ в округе решают с помощью рабочих групп. В них входят депутаты, представители управляющих компаний и специалисты ресурсоснабжающих организаций. Они встречаются с жителями и составляют инвестиционные паспорта, куда включают все актуальные задачи.

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