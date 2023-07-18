Подмосковье 18 июля 2023, 14:07 Ливневую канализацию на улице Чехова в Лобне восстановят к середине августа пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Вопрос с подтоплением на улице Чехова решают в Лобне. Специалисты водоканала «Чайка» восстановят участок ливневой канализации в августе.

Коммунальные службы начнут работы по устранению подтопления вблизи дома № 5 на улице Чехова в ближайшее время. Специалисты очистят и восстановят старые сети.

Первый заместитель главы городского округа Лобня Дмитрий Чистяков проконтролирует выполнение работ. Их планируют завершить не позднее 15 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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