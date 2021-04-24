Ливень в Подмосковье продлится до вечера субботы

Сильный дождь и порывистый ветер прогнозируются в Московской области до вечера субботы, 24 апреля. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Осадки будут идти до 21:00.

Местных жителей призвали соблюдать меры предосторожности в связи с непогодой. Машины необходимо загнать в гараж. Если же его нет, автомобиль нужно припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также важно сторониться деревьев и различных сооружений, которые несут риск для жизни, — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

При сильном дожде лучше отказаться от поездок по городу. Если ливень застал на улице, не надо спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

Снег, ливни, град и грозы обрушились на столицу и Московскую область 23 апреля. Сильный ветер повалил несколько деревьев и разгромил мусорную площадку.