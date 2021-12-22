Лицензирование управляющих компаний упростили на «Госуслугах» в Подмосковье

Лицензирование управляющих компаний упростили в Подмосковье. Это сделали благодаря порталу госуслуг. Индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут онлайн подтвердить право на управление домами.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, уже сейчас вместо электронной лицензии стала доступна запись в реестре.

Для внесения в этот реестр предпринимателям достаточно подать заявку в личном кабинете на областном сайте госуслуг и получить решение онлайн Надежда Куртяник.

Управление домами подразумевает надежное обеспечение качественного состояния имущества, комфорта для жильцов, обслуживание систем отопления и водоснабжения, оказание коммунальных услуг.

Все это подлежит обязательному лицензированию — услуга доступна по ссылке.

Заявитель получит уведомление о внесении в реестр, и это будет подтверждением права на управление домом.

Для получения услуги нужно оплатить госпошлину, равную 30 тысячам рублей. Максимальный срок оказания услуги — 28 рабочих дней.