Лицензию на использование портативных кардиографов в больницах получили ученые из Дубны

Разработчики из Дубны создали портативный кардиограф. Он выглядит как флешка, а пользоваться им можно даже дома. Изобретение уже получило лицензию на использование в больницах.

Источник фото: телеканал «360»

Портативный кардиограф можно будет использовать дома или на даче. А измерять ЭКГ вы будете с помощью смартфона. Прибор весит всего лишь девять граммов, и его можно брать с собой везде.

«Маленький приборчик, который спасает жизни. Он позволяет заснять кардиограмму от 30 секунд до 10 минут. Это аналог стационарного прибора в поликлинике. Это, конечно, не полный показатель, но, основные 23 патологии он может определять», — пояснила Екатерина Епишина, руководитель проекта «Кардиооблако».

Источник фото: телеканал «360»

Данные с прибора автоматически поступают в облако, где робот расшифровывает ваше обследование, после чего вы уже можете показать его своему врачу. Но даже до визита к доктору будет понятно, стоит ли бить тревогу.

«Мы даже патологии разделили на опасные и важные. То есть опасные — это когда нужно срочно вызывать скорую и сразу ехать получать профессиональную медицинскую помощь. А важные — это уже звоночек такой, что надо обратиться к врачу. Но это еще не так критично, что прямо надо скорую вызывать», — уточнила Епишина.

Источник фото: телеканал «360»

В использовании прибора нет ничего сложного. С ним может справиться любой человек без помощи врача. Итоги исследования появятся в специальной программе. По качеству работы кардиограф не уступает стационарному образцу.

«Мы проводили недавно исследования и сравнивали наш кардиограф и стационарный. Совершенно одинаковые результаты. Мы получили регистрационное удостоверение медицинское. То есть мы можем сказать, что это медицинский прибор, а не просто гаджет для здоровья», — подытожила Епишина.

Подобные новые технологии дают нам возможность внимательнее следить за своим здоровьем, даже когда рядом нет доктора.