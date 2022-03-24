Лицензию магазина на алкоголь теперь можно проверить на Геопортале Подмосковья

Жители Подмосковья теперь могут не выходя из дома проверить конкретный магазин на наличие лицензии для продажи алкоголя. Карта лицензированных точек появилась на Геопортале Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Чтобы узнать, есть ли у магазина или кафе лицензия на продажу алкоголя, достаточно зайти на Геопоротал Подмосковья. Найдите нужную территорию на карте, затем в меню слева выберите «Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО». Там создан новый слой «Лицензированные объекты розничной продажи алкогольной продукции». Применив этот слой, на карте появятся точки продаж. При выборе объекта на карте слева отобразится актуальная информация о владельце объекта и статусе лицензии.

«Новые слои на карте Геопортала Подмосковья содержат информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкоголя, а также при оказании услуг общественного питания, на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством РФ», — отметил глава Минсельхоза региона Сергей Воскресенский.

Кроме того, на Геопортале Подмосковья создан еще один новый слой: «Лицензированные пункты приема лома черных, цветных металлов». Он позволяет отобразить информацию по субъектам, осуществляющим заготовку, хранение, переработку и реализацию металлолома.