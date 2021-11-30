Лицензии на обращение с отходами в Подмосковье стали электронными

Лицензии на обращение с отходами начали выдавать в новом формате в Подмосковье. Они были бумажными, а теперь на смену пришла запись в электронном реестре.

Это отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник. Она напомнила, что работа по обращению с отходами требует обязательного лицензирования.

Теперь все эти сведения будут храниться в государственном реестре лицензий.

Информация не потеряется и будет доступна в любое время Надежда Куртяник.

Предприниматели получат возможность подать электронную заявку для внесения лицензии в реестр. Любой пользователь сможет запросить выписку из него.

Услуга доступна по ссылке. Госпошлина за выдачу лицензии для ИП и юридических лиц — 7,5 тысячи рублей.

Максимальный срок оказания — 45 рабочих дней. Эта услуга платная, и стоит она три тысячи рублей.

Физические лица смогут получить нужную информацию из реестра бесплатно за три рабочих дня.