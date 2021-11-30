facebook_pixel
    30 ноября 2021, 11:45

    Лицензии на обращение с отходами в Подмосковье стали электронными

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Лицензии на обращение с отходами начали выдавать в новом формате в Подмосковье. Они были бумажными, а теперь на смену пришла запись в электронном реестре.

    Лицензии на обращение с отходами в Подмосковье стали электронными | Изображение 1

    Это отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник. Она напомнила, что работа по обращению с отходами требует обязательного лицензирования.

    Теперь все эти сведения будут храниться в государственном реестре лицензий.

    Информация не потеряется и будет доступна в любое время

    Надежда Куртяник.

    Предприниматели получат возможность подать электронную заявку для внесения лицензии в реестр. Любой пользователь сможет запросить выписку из него.

    Услуга доступна по ссылке. Госпошлина за выдачу лицензии для ИП и юридических лиц — 7,5 тысячи рублей.

    Максимальный срок оказания — 45 рабочих дней. Эта услуга платная, и стоит она три тысячи рублей.

    Физические лица смогут получить нужную информацию из реестра бесплатно за три рабочих дня.