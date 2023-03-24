Подмосковье 24 марта 2023, 11:53 Лицей в Старой Купавне отремонтируют к сентябрю

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Лицей в Старой Купавне закрыт на капитальный ремонт. Работы завершатся к началу нового учебного года. Об этом рассказал глава Богородского округа, побывавший на объекте во время рабочей поездки.

Стадия демонтажа практически завершена. В учреждении заменят все инженерные коммуникации, окна и двери, обновят кровлю и фасад.

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«Мы контролируем и проверяем каждый этап строительства. Это очень важно, поскольку здесь будут учиться дети. На данный момент все хорошо: подрядчик работает слаженно, все сроки соблюдены. До 1 сентября все работы должны быть завершены, и дети пойдут в школу», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Руководство лицея обсудило с главой возможность использовать бесхозное здание, которое находится на территории лицея. Оно долгое время не эксплуатировалось и нуждается в ремонте. Решение о возможности его использования и назначении будет принято после экспертизы здания.

Всего в этом году в Богородском округе ремонтируют шесть образовательных учреждений — пять школ и один детский сад.

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