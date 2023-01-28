Подмосковье 28 января 2023, 15:48 Лицей в Орехово-Зуеве откроется после капремонта к сентябрю 2023 года

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В Орехово-Зуеве продолжается капитальный ремонт лицея, рассчитанного на 1,7 тысячи детей. В этом здании учатся школьники с 5-го по 11-й классы. Работы планируют завершить к осени 2023 года.

«Наш лицей вошел в президентскую программу капитального ремонта школ. Тендер на проведение работ выиграла компания „Элитстрой“», — сообщила директор лицея Анна Маслова.

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В обновленном корпусе учебного заведения разместят современный пищеблок, конференц-зал с передвижной мебелью и актовый зал. Планируется открытие новых спортивных секций, творческих, декоративно-прикладных и технических кружков.

«Я работаю с первого дня основания школы № 9. Помню, как ее основатель — Михаил Поспелов — старался привести школу в подобающийся вид. Раньше все ремонтные работы делались своими руками», — вспомнила учительница Анна Ястребова.

Глава Орехово-Зуева Руслан Заголовацкий заявил, что сдача объекта запланирована на 15 августа.

«Десятого января мы начали демонтаж третьего этажа. Сейчас плавно перешли к демонтажу второго этажа», — сообщил представитель подрядчика.

В ближайшее время рабочие приступят к отделке первого этажа здания. Также строители приведут в порядок фасад, спортзал, заменят теплотрассы и сети.

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