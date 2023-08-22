Подмосковье 22 августа 2023, 16:42 Лицей в Лобне вошел в топ-5 лучших образовательных учреждений Подмосковья Unsplash

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Рейтинг лучших образовательных организаций опубликовали в Подмосковье. Его составили по итогам прошлого учебного года. Лобненский лицей занял 5-е место из 496 учреждений региона.

Один из новых критериев оценки школ в рейтинге — наличие призеров или победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и выпускников, набравших не менее 250 баллов на ЕГЭ по трем предметам.

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В прошлом учебном году сразу четверо выпускников Лобненского лицея получили 100 баллов на ЕГЭ. Еще 22 школьника смогли набрать 250 баллов. Лицей находится по адресу: Лобня, улица Ленина, дом № 29. Контактный телефон: 8 (495) 577-05-64.

Напомним, сегодня в микрорайоне Катюшки строится одна из самых крупных школ в Московской области. Учиться там смогут 2,2 тысячи детей. Рядом также возведут детский сад на 300 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в этом году откроют 30 новых школ и 25 детских садов.

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