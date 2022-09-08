null | 360°

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08 сентября 2022, 20:31

Умерла Елизавета II

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08 сентября 2022, 20:23

Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12

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08 сентября 2022, 20:21

Стало известно будущее московских флагманских магазинов H&M

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:19

Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой"

Общество

08 сентября 2022, 20:19

Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году

Власть

08 сентября 2022, 19:57

Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО

Подмосковье

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Власть

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Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России

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08 сентября 2022, 19:36

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Подмосковье

08 сентября 2022, 18:27

Лицей в Истре и школу в Долгопрудном построят в Подмосковье

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья за неделю опубликовал 11 закупок. Например, опубликована закупка по строительству лицея имени Долгих, расположенного в Истре. Еще одна закупка будет реализовываться в Луховицах, там будет проводиться капитальный ремонт МБОУ «Краснопоймовская средняя общеобразовательная школа», расположенного в поселке Красная Пойма.

Кроме того, в городе Долгопрудном запланированы строительно-монтажные работы в пристройке на 300 мест к зданию АОУ «СОШ №14».

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Помимо этого, ищутся подрядчики для поставок технической соли. Еще одну закупку направили на строительство дороги к кладбищу в Электрогорске в текущем году.

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Это далеко не полный список всех работ, которые запланированы в Подмосковье. Например, опубликована закупка по охране объектов в Видновской районной клинической больнице на 2023-2024 годы. Узнать подробности о закупках можно в Единой информационной системе закупок и на портале ЕАСУЗ.

Строительство

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