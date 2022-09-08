null | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 18:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лицей в Истре и школу в Долгопрудном построят в Подмосковье null pixabay.com

Читать 360tv в

Комитет по конкурентной политике Подмосковья за неделю опубликовал 11 закупок. Например, опубликована закупка по строительству лицея имени Долгих, расположенного в Истре. Еще одна закупка будет реализовываться в Луховицах, там будет проводиться капитальный ремонт МБОУ «Краснопоймовская средняя общеобразовательная школа», расположенного в поселке Красная Пойма.

Кроме того, в городе Долгопрудном запланированы строительно-монтажные работы в пристройке на 300 мест к зданию АОУ «СОШ №14».

Реклама

Помимо этого, ищутся подрядчики для поставок технической соли. Еще одну закупку направили на строительство дороги к кладбищу в Электрогорске в текущем году.

Реклама

Это далеко не полный список всех работ, которые запланированы в Подмосковье. Например, опубликована закупка по охране объектов в Видновской районной клинической больнице на 2023-2024 годы. Узнать подробности о закупках можно в Единой информационной системе закупок и на портале ЕАСУЗ.

0 0 0 0 0 0