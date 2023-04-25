Подмосковье 25 апреля 2023, 15:06 Лицей в Химках вошел в топ Подмосковья по числу призеров всероссийской олимпиады школьников

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Больше всего призеров всероссийской олимпиады школьников в этом году подготовили в Химках. По этому показателю Химкинский лицей вошел в топ Подмосковья.

Всего в этом году химкинские школьники завоевали 48 дипломов всероссийской олимпиады. В качестве награды ребята смогут поступить в государственные вузы страны без экзаменов.

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«На сегодняшний день у нас в Химках восемь победителей и 40 призеров всероссийской школьной олимпиады. Это достижение не только школьников, но и их учителей», — рассказала муниципальный депутат, учитель английского языка Ирина Беляева.

В этом сезоне сборная команда Московской области на заключительном этапе олимпиады школьников завоевала 309 дипломов. Это в два раза больше, чем год назад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве современных школ в регионе. Многие объекты строители возводят с опережением сроков.

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