Подмосковье 24 августа 2023, 13:15 Лицей в Балашихе вошел в топ-3 лучших школ Подмосковья Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Рейтинг лучших образовательных учреждений опубликовали в Подмосковье. Тройка лидеров с прошлого года не изменилась. Первое место занимает физмат-лицей № 5 в Долгопрудном, второе — гимназия «Логос» в Дмитрове, а третье — Балашихинский лицей.

Всего в список лучших учебных учреждений региона попала 31 школа Балашихи.

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«Высокая оценка является результатом ежедневного труда руководства и педагогического коллектива учебного заведения. Выпускники и ученики лицея ежегодно становятся лауреатами и финалистами олимпиад и конкурсов, успешно сдают ЕГЭ. Только в этом году здесь выпустили пять стобалльников», — отметил глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил на августовском форуме, что в каждом муниципалитете должны быть школы-флагманы, на которые можно равняться. Балашихинский лицей — одна из них.

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