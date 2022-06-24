Лицей №22 в Воскресенске капитально отремонтируют к концу августа

В Воскресенске проверили ход ремонта лицея номер 22. За проводимыми работами осуществляет контроль ГУСТ. К сегодняшнему дню удалось уже полностью закончить демонтаж. Сейчас проводится черновая отделка стен и пола, а также проходят работы на кровле и фасаде здания.

«Мы проверили стадию готовности объекта, обсудили с подрядчиком основные этапы работ, вопрос увеличения количества рабочих, а также замечания экспертизы по проекту и сметам. Динамика за 2 недели есть, сейчас работы завершены, примерно, на треть. Задача в том, чтобы не сбавлять темп и сдать объект к 20 августа, так как 1 сентября дети должны пойти именно в свою школу», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

После этого в Воскресенске прошло совещания, которое было посвящено содержанию территорий в городском округе. Разговаривали про график покоса травы и опиловки деревьев. В прошлый визит Светлана Аипова поручила подробно расписать все время будущих работ. Также обсудили возможное увеличение штата сотрудников и устранение всех дефектов, которые удалось выявить в ходе предыдущих проверок.