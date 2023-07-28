28 июля 2023, 13:25
Лицей № 7 в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю
Капитальный ремонт лицея № 7 продолжается в Солнечногорске. Сейчас готовность объекта достигла 65%. Работы завершат к началу учебного года.
Строители приступили к внутренней отделке, монтажу инженерных систем, пожарных выходов, потолков, фасада и окон. Также обновят входную группу и установят подсветку здания. На объекте трудятся свыше 100 человек.
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«Сейчас специалисты заканчивают работы по чистовой отделке помещений на 2-м этаже и приступают к отделке на 1-м этаже», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Работы ведутся в рамках президентского проекта «Образование».
Напомним, лицей № 7 открылся в 1937 году. Это одно из старейших зданий в системе образования Солнечногорска. Сегодня там обучается 1267 человек.
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