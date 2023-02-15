Подмосковье 15 февраля 2023, 16:42 Лицей № 7 в Солнечногорске капитально отремонтируют к августу

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Лицей № 7 в Солнечногорске капитально отремонтируют по федеральной программе «Образование». Сейчас в учреждении учатся 1,2 тысячи ребят. На время проведения работ лицеисты переведены в другие школы Солнечногорска.

Учащихся лицея подвозят до временных образовательных учреждений на автобусах. Транспортные средства соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены системами ГЛОНАСС и специальными знаками безопасности.

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«Мы понимаем, что это реализация президентского проекта, это федеральные деньги, и мы уже сегодня определили те рабочие механизмы, которые позволят быть уверенными, что все работы производятся качественно и по графику», — сообщил глава Солнечногорска Константин Михальков.

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Он также отметил, что лично следит за проведением работ. Кроме того, родители сформировали штаб, который раз в две недели будет также наблюдать за ремонтом. На объекте задействованы 30 рабочих, а общая строительная готовность здания составляет чуть более 3%.

«Спрашивают пожелания в плане внутренней реконструкции, потому что часть помещений будет претерпевать изменения, изменятся выходы и входы на второй этаж, потому что мы долгие годы получали нарекания от пожарного надзора и Роспотребнадзора», — сказала директор лицея № 7 Галина Нагорная.

Согласно контракту работы должны завершить 21 июля 2023 года.

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