Подмосковье 07 апреля 2023, 11:58 Лицей № 7 в Солнечногорске капитально отремонтируют к 1 сентября

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Капитальный ремонт лицея № 7 в Солнечногорске завершится к 1 сентября. Сейчас общая строительная готовность объекта составляет более 14%.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, депутат Мособлдумы Сергей Сретинский, муниципальные депутаты и родители учеников посетили лицей для контроля за строительными работами.

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«Подрядчик взял хороший темп. Для нас важно, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Поэтому особое внимание уделяем контролю хода капремонта как со стороны депутатского корпуса, так и родительского комитета», — рассказал Константин Михальков.

Капитальный ремонт в лицее № 7 проводят в рамках президентского проекта «Образование». Рабочие уже завершают демонтаж. Начали замену кровли, установку перегородок и заливку стяжки. Кроме того, обновят фасад здания, отремонтируют внутренние помещения и благоустроят прилегающую территорию.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе сейчас возводят 37 новых школ.

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